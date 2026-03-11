En España, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se fundamenta en un sistema progresivo, donde el resultado final de la declaración puede resultar en dos alternativas: pagar o recibir una devolución. Este resultado depende de las retenciones aplicadas a lo largo del año y de las deducciones fiscales a las que se tenga derecho. La próxima campaña de la Declaración de la Renta de 2026, que corresponde al ejercicio fiscal de 2025, comenzará el próximo 8 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio. Es el momento en el que millones de contribuyentes deberán rendir cuentas con Hacienda. Sin embargo, existen casos específicos de personas que no deben tributar el Impuesto a la Renta Física (IRPF) o sus tributaciones son menores a las que esperaban. Por ejemplo, a partir del año pasado el límite del cual se debe declarar será de 15.876 euros anuales, en lugar de los 15.000 fijados en la última campaña. En caso de que haya un solo pagador, este se mantendrá el los 22.000 euros al año. Más allá de las novedades mencionadas anteriormente, existen diferentes grupos de la población que no tendrán que declarar el IRPF en la próxima campaña. Estos son: Otro de los cambios más importantes es la obligación de aquellas personas que perciben una prestación por desempleo. Hasta ahora sólo estaban obligados aquellos trabajadores que superen los 22.000 euros anuales de un único pagador o los 15.000 euros con varios pagadores. Sin embargo, a partir de 2025 todos losdesempleados deben declarar, independientemente del importe que perciban. Todo esto queda dispuesto en el Real Decreto-Ley 2/2024 que afirma que “no presentar la declaración supondrá la pérdida automática del derecho a percibir la prestación por desempleo”.