El SEPE mantiene en 2025 el subsidio por cotización insuficiente, una ayuda que permite cobrar 570 al mes a quienes no reúnen los días necesarios para acceder al paro contributivo. Se trata de una prestación clave para trabajadores que han tenido contratos cortos o discontinuos y que, al quedarse sin empleo, no pueden solicitar la prestación contributiva.

Este subsidio funciona como una red de apoyo temporal. Su cuantía y duración varían según el tiempo trabajado y las cargas familiares. Para solicitarlo, es necesario cumplir con requisitos específicos y presentar documentación que acredite la situación laboral y económica.

¿Quién puede cobrar el subsidio de quinientos setenta euros del SEPE?

El subsidio está dirigido a personas que han trabajado, pero no alcanzan los trescientos sesenta días de cotización exigidos para solicitar el paro contributivo. La ayuda comienza con 570 euros mensuales durante los primeros seis meses, equivalentes al noventa y cinco por ciento del indicador público de renta.

A partir del séptimo mes, la cuantía se reduce a 540 euros, y más adelante baja a cuatrocientos ochenta euros mensuales. La duración total depende del tiempo cotizado: entre noventa y ciento diecinueve días permiten acceder a la ayuda durante tres meses, mientras que quienes han cotizado más tiempo o tienen cargas familiares pueden prolongarla hasta veintiún meses.

¿Puedes cobrar 570 euros del SEPE? Documentación que necesitas presentar si no alcanzas cotizaciones. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué requisitos pide el SEPE para conceder esta ayuda?

Para acceder al subsidio de cotización insuficiente, el SEPE exige cumplir varias condiciones simples. La primera es haber trabajado un mínimo de 90 días y un máximo de 359 antes de quedar desempleado. También es necesario estar en situación legal de desempleo y registrado como demandante de empleo en el servicio público correspondiente.

El solicitante debe demostrar que no supera el límite de rentas establecido o, en caso contrario, acreditar responsabilidades familiares que permitan el acceso al subsidio. Estas condiciones permiten verificar que existe una necesidad económica real y que la persona cumple las normas de protección laboral.

Documentación obligatoria para solicitar el subsidio en el SEPE

Para tramitar el subsidio por cotización insuficiente, el SEPE solicita una serie de documentos básicos. El primero es el documento de identidad, necesario para verificar la situación laboral. También se debe presentar la vida laboral o certificados de empresa que acrediten los días cotizados.

Si existen cargas familiares, es necesario aportar documentación como el libro de familia o un certificado de convivencia. Además, se puede exigir una declaración de ingresos para demostrar que no se superan los límites económicos establecidos. La inscripción como demandante de empleo y la firma de la declaración de búsqueda activa son pasos obligatorios en el proceso de solicitud.