Este viernes, 9 de enero de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,42 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,6 euros y el diésel ronda los 1,38 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-0.55% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -0.12%.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el viernes, 9 de enero de 2026:

Madrid: 1.207 euros hasta los 1.699 euros

Barcelona: 1.179 euros hasta los 1.479 euros

Valencia: 1.177 euros hasta los 1.519 euros

Granada: 1.275 euros hasta los 1.499 euros

Ceuta: 1.289 euros hasta los 1.309 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy viernes 9 de enero en España?

Durante este viernes, 9 de enero de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.239 euros hasta los 1.659 euros

Barcelona: desde los 1.219 euros hasta los 1.568 euros

Valencia: desde los 1.239 euros hasta los 1.559 euros

desde los 1.239 euros hasta los 1.559 euros Granada: desde los 1.319 euros hasta los 1.539 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de automóviles que requieren una mayor compresión. Usar gasolina 95 ofrece beneficios como una mejor eficiencia en el rendimiento del motor, menor riesgo de detonación y una reducción en las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio y eficiente del vehículo.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.599 euros y el máximo es de 1.879 euros

Barcelona : desde 1.389 euros hasta los 1.709 euros

Valencia : desde 1.415 euros hasta los 1.715 euros

: desde 1.415 euros hasta los 1.715 euros Granada : desde 1.605 euros hasta los 1.709 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

La Dirección General de Tránsito (DGT) realizó cinco recomendaciones a los usuarios para ahorrar combustible en el coche: