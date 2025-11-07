Este viernes, 7 de noviembre de 2025, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,45 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,62 euros y el diésel ronda los 1,41 euros por litro. Estas cifras representan una variación del1.01% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 1.08%.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el viernes, 7 de noviembre de 2025:

Madrid: 1.259 euros hasta los 1.699 euros

Barcelona: 1.248 euros hasta los 1.569 euros

Valencia: 1.209 euros hasta los 1.584 euros

Granada: 1.277 euros hasta los 1.521 euros

Ceuta: 1.278 euros hasta los 1.278 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy viernes 7 de noviembre en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este viernes:

Madrid: desde los 1.309 euros hasta los 1.719 euros

Barcelona: desde los 1.275 euros hasta los 1.649 euros

Valencia: desde los 1.259 euros hasta los 1.609 euros

Granada: desde los 1.339 euros hasta los 1.549 euros

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.549 euros y el máximo es de 1.789 euros

Barcelona: desde 1.425 euros hasta los 1.799 euros

Valencia: desde 1.475 euros hasta los 1.769 euros

Granada: desde 1.559 euros hasta los 1.729 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

La Dirección General de Tránsito (DGT) realizó cinco recomendaciones a los usuarios para ahorrar combustible en el coche: