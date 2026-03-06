Este viernes, 6 de marzo de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,59 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,73 euros y el diésel ronda los 1,64 euros por litro. Estas cifras representan una variación del1.55% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 2.04%. En las principales ciudades del país, el precio del diésel este viernes, 6 de marzo de 2026 es el siguiente: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este viernes: La gasolina 95 en España es un combustible que tiene un índice de octano de 95, destinado a vehículos que necesitan una compresión más alta en sus motores. Utilizar gasolina 95 proporciona ventajas como una mayor eficiencia en el rendimiento del motor, un menor riesgo de detonación y una disminución de las emisiones contaminantes, lo que ayuda a que el vehículo funcione de manera más limpia y eficiente. La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección. Una de las mejores maneras de ahorrar combustible es mantener una velocidad constante. Utiliza el control de crucero en carreteras y evita aceleraciones y frenadas bruscas, ya que esto consume más gasolina. Además, asegúrate de que tu coche esté bien mantenido. Realiza cambios de aceite regularmente, revisa la presión de los neumáticos y asegúrate de que el filtro de aire esté limpio. Un vehículo en buen estado es más eficiente en el consumo de combustible. Por último, planifica tus rutas con antelación. Evita el tráfico y las paradas innecesarias y considera compartir el coche o utilizar el transporte público cuando sea posible. Esto no solo ahorra combustible, sino que también reduce el desgaste del vehículo.