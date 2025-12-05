Este viernes, 5 de diciembre de 2025, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,46 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,63 euros y el diésel ronda los 1,42 euros por litro. Estas cifras representan una variación del0.86% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -0.05%.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este viernes, 5 de diciembre de 2025 es el siguiente:

Madrid: 1.239 euros hasta los 1.689 euros

Barcelona: 1.235 euros hasta los 1.579 euros

Valencia: 1.219 euros hasta los 1.59 euros

Granada: 1.295 euros hasta los 1.529 euros

Ceuta: 1.354 euros hasta los 1.354 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy viernes 5 de diciembre en España?

Durante este viernes, 5 de diciembre de 2025, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.259 euros hasta los 1.709 euros

Barcelona: desde los 1.299 euros hasta los 1.649 euros

Valencia: desde los 1.275 euros hasta los 1.62 euros

Granada: desde los 1.345 euros hasta los 1.555 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de gasolina que requieren un rendimiento óptimo. Usar gasolina 95 en los coches puede mejorar la eficiencia del motor, reducir el consumo de combustible y minimizar las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un mejor rendimiento y cuidado del medio ambiente.

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un combustible que posee un mayor índice de octano, lo que la convierte en una opción óptima para motores de alto rendimiento. Proporciona ventajas como una combustión más eficiente, un aumento en la potencia y la eficacia, además de disminuir la emisión de contaminantes, lo que favorece un funcionamiento más ecológico del automóvil.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.559 euros y el máximo es de 1.829 euros

Barcelona: desde 1.425 euros hasta los 1.799 euros

Valencia: desde 1.479 euros hasta los 1.765 euros

Granada: desde 1.569 euros hasta los 1.719 euros

¿Qué combustible se usa en España?

En España, los principales tipos de combustibles para automóviles son la gasolina, el gasóleo (diésel), el gas licuado de petróleo (GLP) y la electricidad para vehículos eléctricos. La gasolina y el diésel son los más comunes, mientras que el GLP ofrece una alternativa más ecológica. Además, la infraestructura para vehículos eléctricos está en crecimiento, promoviendo una transición hacia energías más sostenibles.