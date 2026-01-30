El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este viernes, 30 de enero de 2026 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,44 euros, el de la gasolina 98 es de 1,66 euros y el del diésel es de 1,4 euros. En comparación con el día anterior, estas cifras reflejaron una variación del 0.48% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del 0.39%.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este viernes, 30 de enero de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.204 euros hasta los 1.739 euros

1.204 euros hasta los 1.739 euros Barcelona: 1.205 euros hasta los 1.52 euros

1.205 euros hasta los 1.52 euros Valencia: 1.199 euros hasta los 1.57 euros

1.199 euros hasta los 1.57 euros Granada: 1.255 euros hasta los 1.529 euros

Ceuta: 1.329 euros hasta los 1.329 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy viernes 30 de enero en España?

Durante este viernes, 30 de enero de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.239 euros hasta los 1.659 euros

desde los 1.239 euros hasta los 1.659 euros Barcelona: desde los 1.254 euros hasta los 1.589 euros

desde los 1.254 euros hasta los 1.589 euros Valencia: desde los 1.257 euros hasta los 1.62 euros

desde los 1.257 euros hasta los 1.62 euros Granada: desde los 1.309 euros hasta los 1.579 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de automóviles que requieren una mayor compresión. Usar gasolina 95 ofrece beneficios como una mejor eficiencia en el rendimiento del motor, menor riesgo de detonación y una reducción en las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio y eficiente del vehículo.

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un tipo de combustible con un índice de octano más alto, lo que la hace ideal para vehículos de alto rendimiento y motores que requieren una mayor compresión. Ofrece beneficios como una mejor combustión, mayor potencia y eficiencia, así como una reducción en la emisión de contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio del motor.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.899 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.899 euros Barcelona : desde 1.404 euros hasta los 1.719 euros

: desde 1.404 euros hasta los 1.719 euros Valencia : desde 1.475 euros hasta los 1.759 euros

: desde 1.475 euros hasta los 1.759 euros Granada : desde 1.639 euros hasta los 1.749 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Estas son las cinco formas para ahorrar combustible en el vehículo, según la Dirección General de Tránsito (DGT):