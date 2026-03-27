Este viernes, 27 de marzo de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,56 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,71 euros y el diésel ronda los 1,78 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-0.68% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -0.86%. Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el viernes, 27 de marzo de 2026: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este viernes: La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de automóviles que requieren una mayor compresión. Usar gasolina 95 ofrece beneficios como una mejor eficiencia en el rendimiento del motor, menor riesgo de detonación y una reducción en las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio y eficiente del vehículo. La gasolina 98 en España es un combustible que posee un mayor índice de octano, lo que la convierte en una opción óptima para motores de alto rendimiento. Proporciona ventajas como una combustión más eficiente, un aumento en la potencia y la eficacia, además de disminuir la emisión de contaminantes, lo que favorece un funcionamiento más ecológico del automóvil. La Dirección General de Tránsito de España (DGT) ha publicado en su sitio web oficial cinco recomendaciones para que los ciudadanos para ahorrar combustible en el automóvil: