Este viernes, 26 de diciembre de 2025, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,42 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,6 euros y el diésel ronda los 1,39 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-0.09% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 0.09%.

Este es el mejor pueblo del país para disfrutar jamón ibérico: cuenta con más de 150 empresas jamoneras y algunas ofrecen degustaciones

Ley de Alquileres | Los propietarios deberán indemnizar a los inquilinos si incumplen la normativa

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este viernes, 26 de diciembre de 2025 es el siguiente:

Madrid: 1.207 euros hasta los 1.689 euros

1.207 euros hasta los 1.689 euros Barcelona: 1.176 euros hasta los 1.489 euros

1.176 euros hasta los 1.489 euros Valencia: 1.159 euros hasta los 1.548 euros

1.159 euros hasta los 1.548 euros Granada: 1.275 euros hasta los 1.489 euros

Ceuta: 1.328 euros hasta los 1.328 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy viernes 26 de diciembre en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este viernes:

Madrid: desde los 1.239 euros hasta los 1.679 euros

desde los 1.239 euros hasta los 1.679 euros Barcelona: desde los 1.233 euros hasta los 1.577 euros

desde los 1.233 euros hasta los 1.577 euros Valencia: desde los 1.199 euros hasta los 1.569 euros

desde los 1.199 euros hasta los 1.569 euros Granada: desde los 1.325 euros hasta los 1.519 euros

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

Ford lanza su furgoneta camper ideal para viajes largos: la van está totalmente equipada con ducha, cocina y colchón

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un combustible que posee un índice de octano más elevado, lo que la hace ideal para motores de alto rendimiento. Proporciona ventajas como una combustión más eficiente, mayor potencia y rendimiento, además de disminuir la emisión de contaminantes, lo que favorece un mejor funcionamiento del vehículo y reduce su impacto ambiental.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.909 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.909 euros Barcelona : desde 1.429 euros hasta los 1.709 euros

: desde 1.429 euros hasta los 1.709 euros Valencia : desde 1.535 euros hasta los 1.719 euros

: desde 1.535 euros hasta los 1.719 euros Granada : desde 1.595 euros hasta los 1.659 euros

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

La Dirección General de Tránsito (DGT) realizó cinco recomendaciones a los usuarios para ahorrar combustible en el coche: