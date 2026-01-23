Este viernes, 23 de enero de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,44 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,62 euros y el diésel ronda los 1,39 euros por litro. Estas cifras representan una variación del1.0% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 0.54%.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el viernes, 23 de enero de 2026:

Madrid: 1.207 euros hasta los 1.729 euros

Barcelona: 1.205 euros hasta los 1.519 euros

1.205 euros hasta los 1.519 euros Valencia: 1.199 euros hasta los 1.559 euros

1.199 euros hasta los 1.559 euros Granada: 1.255 euros hasta los 1.519 euros

Ceuta: 1.289 euros hasta los 1.309 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy viernes 23 de enero en España?

Durante este viernes, 23 de enero de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.259 euros hasta los 1.669 euros

Barcelona: desde los 1.255 euros hasta los 1.599 euros

Valencia: desde los 1.264 euros hasta los 1.598 euros

desde los 1.264 euros hasta los 1.598 euros Granada: desde los 1.309 euros hasta los 1.579 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un combustible que tiene un índice de octano de 95, destinado a motores de automóviles que necesitan una compresión más alta. Utilizar gasolina 95 proporciona ventajas como una mayor eficiencia en el rendimiento del motor, un menor riesgo de detonación y una disminución de las emisiones contaminantes, lo que ayuda a que el vehículo funcione de manera más limpia y eficiente.

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un combustible que posee un índice de octano superior, lo que la convierte en la opción perfecta para automóviles de alto rendimiento y motores que necesitan una compresión mayor. Proporciona ventajas como una combustión más eficiente, un aumento en la potencia y la eficiencia, además de disminuir la emisión de contaminantes, lo que favorece un funcionamiento más limpio del motor.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.529 euros y el máximo es de 1.909 euros

Barcelona : desde 1.389 euros hasta los 1.749 euros

Valencia : desde 1.43 euros hasta los 1.755 euros

: desde 1.43 euros hasta los 1.755 euros Granada : desde 1.629 euros hasta los 1.749 euros

¿Cómo se puede ahorrar combustible?

La Dirección General de Tránsito de España (DGT) ha publicado en su sitio web oficial cinco recomendaciones para que los conductores para ahorrar combustible en el automóvil: