En numerosas localidades y surtidores de España, el precio por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar.

Durante este viernes, 2 de enero de 2026 , el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,42 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,61 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,38 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros sustituyó en un -0.36% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del 0.63%.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el viernes, 2 de enero de 2026:

Madrid: 1.207 euros hasta los 1.649 euros

1.207 euros hasta los 1.649 euros Barcelona: 1.176 euros hasta los 1.499 euros

1.176 euros hasta los 1.499 euros Valencia: 1.149 euros hasta los 1.539 euros

1.149 euros hasta los 1.539 euros Granada: 1.275 euros hasta los 1.489 euros

Ceuta: 1.289 euros hasta los 1.309 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy viernes 2 de enero en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este viernes:

Madrid: desde los 1.239 euros hasta los 1.679 euros

desde los 1.239 euros hasta los 1.679 euros Barcelona: desde los 1.233 euros hasta los 1.579 euros

desde los 1.233 euros hasta los 1.579 euros Valencia: desde los 1.199 euros hasta los 1.559 euros

desde los 1.199 euros hasta los 1.559 euros Granada: desde los 1.319 euros hasta los 1.529 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un combustible que tiene un índice de octano de 95, destinado a motores de automóviles que necesitan una compresión más alta. Utilizar gasolina 95 proporciona ventajas como una mayor eficiencia en el rendimiento del motor, un menor riesgo de detonación y una disminución de las emisiones contaminantes, lo que ayuda a que el vehículo funcione de manera más limpia y eficiente.

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un tipo de combustible con un mayor índice de octano, lo que la hace más adecuada para motores de alto rendimiento. Ofrece beneficios como una mejor combustión, mayor potencia y eficiencia, así como una reducción en la emisión de contaminantes, lo que contribuye a un mejor rendimiento del vehículo y una menor huella ambiental.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.929 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.929 euros Barcelona : desde 1.399 euros hasta los 1.749 euros

: desde 1.399 euros hasta los 1.749 euros Valencia : desde 1.499 euros hasta los 1.705 euros

: desde 1.499 euros hasta los 1.705 euros Granada : desde 1.605 euros hasta los 1.669 euros

¿Cuántos tipos de combustibles hay en España?

En el país al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje son los siguientes: