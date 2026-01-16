Este viernes, 16 de enero de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,43 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,61 euros y el diésel ronda los 1,37 euros por litro. Estas cifras representan una variación del0.21% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -0.05%.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este viernes, 16 de enero de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.189 euros hasta los 1.699 euros

Barcelona: 1.174 euros hasta los 1.509 euros

Valencia: 1.149 euros hasta los 1.549 euros

Granada: 1.259 euros hasta los 1.519 euros

Ceuta: 1.289 euros hasta los 1.309 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy viernes 16 de enero en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este viernes:

Madrid: desde los 1.229 euros hasta los 1.669 euros

Barcelona: desde los 1.229 euros hasta los 1.589 euros

Valencia: desde los 1.199 euros hasta los 1.579 euros

Granada: desde los 1.309 euros hasta los 1.569 euros

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.519 euros y el máximo es de 1.859 euros

Barcelona : desde 1.389 euros hasta los 1.709 euros

Valencia : desde 1.455 euros hasta los 1.735 euros

Granada : desde 1.615 euros hasta los 1.729 euros

¿Qué tipos de combustibles hay en España?

Al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje de España son los siguientes: