El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este viernes, 12 de diciembre de 2025, el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,45 euros, el de la gasolina 98 es de 1,62 euros y el del diésel es de 1,41 euros. En comparación con el pasado día, estas cifras reflejaron una variación del -0.54% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del -0.65%.

El precio de la luz para este martes 4 de noviembre de 2025: ¿cuáles son las horas más baratas y las más caras?

José Elías, empresario multimillonario, advierte a los trabajadores: "Cuando se jubilen su pensión rondará los 800 euros"

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el viernes, 12 de diciembre de 2025:

Madrid: 1.239 euros hasta los 1.709 euros

Barcelona: 1.219 euros hasta los 1.549 euros

Valencia: 1.199 euros hasta los 1.569 euros

Granada: 1.295 euros hasta los 1.499 euros

Ceuta: 1.329 euros hasta los 1.349 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy viernes 12 de diciembre en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este viernes:

Madrid: desde los 1.259 euros hasta los 1.689 euros

Barcelona: desde los 1.285 euros hasta los 1.619 euros

Valencia: desde los 1.259 euros hasta los 1.609 euros

Granada: desde los 1.345 euros hasta los 1.545 euros

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación argentino, en España: "El plan económico de Milei produjo un superávit fiscal con bajada de impuestos"

Palo directo a los conductores: el Gobierno prohibirá la circulación por la capital de los 300.000 coches de esta lista

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un tipo de combustible con un mayor índice de octano, lo que la hace más adecuada para motores de alto rendimiento. Ofrece beneficios como una mejor combustión, mayor potencia y eficiencia, así como una reducción en la emisión de contaminantes, lo que contribuye a un mejor rendimiento del vehículo y una menor huella ambiental.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.559 euros y el máximo es de 1.819 euros

Barcelona: desde 1.405 euros hasta los 1.785 euros

Valencia: desde 1.465 euros hasta los 1.769 euros

Granada: desde 1.549 euros hasta los 1.709 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

La Dirección General de Tránsito (DGT) realizó cinco recomendaciones a los usuarios para ahorrar combustible en el coche: