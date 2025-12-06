Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: varían según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a evitar sobrecostes.

Este sábado, 6 de diciembre de 2025, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,46 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, habitualmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,62 euros y el diésel ronda los 1,43 euros por litro. Esta diferencia del -0.09% en la gasolina y del 0.68% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el sábado, 6 de diciembre de 2025:

Madrid: 1.259 euros hasta los 1.719 euros

Barcelona: 1.235 euros hasta los 1.574 euros

Valencia: 1.209 euros hasta los 1.579 euros

Granada: 1.295 euros hasta los 1.539 euros

Ceuta: 1.348 euros hasta los 1.348 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy sábado 6 de diciembre en España?

Durante este sábado, 6 de diciembre de 2025, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.289 euros hasta los 1.719 euros

Barcelona: desde los 1.299 euros hasta los 1.649 euros

Valencia: desde los 1.279 euros hasta los 1.609 euros

Granada: desde los 1.345 euros hasta los 1.556 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de gasolina que requieren un rendimiento óptimo. Usar gasolina 95 en los coches puede mejorar la eficiencia del motor, reducir el consumo de combustible y minimizar las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un mejor rendimiento y cuidado del medio ambiente.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.564 euros y el máximo es de 1.849 euros

Barcelona: desde 1.419 euros hasta los 1.779 euros

Valencia: desde 1.475 euros hasta los 1.769 euros

Granada: desde 1.589 euros hasta los 1.699 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

