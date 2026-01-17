Este sábado, 17 de enero de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,41 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,61 euros y el diésel ronda los 1,37 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-0.88% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -0.64%.

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este sábado, 17 de enero de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.179 euros hasta los 1.719 euros

1.179 euros hasta los 1.719 euros Barcelona: 1.177 euros hasta los 1.509 euros

1.177 euros hasta los 1.509 euros Valencia: 1.149 euros hasta los 1.539 euros

1.149 euros hasta los 1.539 euros Granada: 1.255 euros hasta los 1.519 euros

Ceuta: 1.289 euros hasta los 1.309 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy sábado 17 de enero en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este sábado:

Madrid: desde los 1.219 euros hasta los 1.689 euros

desde los 1.219 euros hasta los 1.689 euros Barcelona: desde los 1.229 euros hasta los 1.568 euros

desde los 1.229 euros hasta los 1.568 euros Valencia: desde los 1.199 euros hasta los 1.588 euros

desde los 1.199 euros hasta los 1.588 euros Granada: desde los 1.309 euros hasta los 1.569 euros

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.879 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.879 euros Barcelona : desde 1.389 euros hasta los 1.705 euros

: desde 1.389 euros hasta los 1.705 euros Valencia : desde 1.455 euros hasta los 1.725 euros

: desde 1.455 euros hasta los 1.725 euros Granada : desde 1.625 euros hasta los 1.719 euros

¿Cómo se puede ahorrar combustible?

La Dirección General de Tránsito de España (DGT) ha publicado en su sitio web oficial cinco recomendaciones para que los ciudadanos para ahorrar combustible en el auto: