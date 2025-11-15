En numerosas localidades y surtidores de España, el valor por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar.

Durante este sábado, 15 de noviembre de 2025, el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,46 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,62 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,43 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros modificó en un -0.14% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del -0.03%.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este sábado, 15 de noviembre de 2025 es el siguiente:

Madrid: 1.259 euros hasta los 1.739 euros

Barcelona: 1.259 euros hasta los 1.589 euros

Valencia: 1.249 euros hasta los 1.609 euros

Granada: 1.295 euros hasta los 1.53 euros

Ceuta: 1.278 euros hasta los 1.278 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy sábado 15 de noviembre en España?

Durante este sábado, 15 de noviembre de 2025, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.309 euros hasta los 1.759 euros

Barcelona: desde los 1.289 euros hasta los 1.637 euros

Valencia: desde los 1.288 euros hasta los 1.625 euros

Granada: desde los 1.345 euros hasta los 1.549 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un combustible que tiene un índice de octano de 95, destinado a motores de automóviles que necesitan una compresión más alta. Utilizar gasolina 95 proporciona ventajas como una mayor eficiencia en el rendimiento del motor, un menor riesgo de detonación y una disminución de las emisiones contaminantes, lo que ayuda a que el vehículo funcione de manera más limpia y eficiente.

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un combustible que posee un elevado índice de octano, destinado a motores de alto rendimiento. Proporciona ventajas como una combustión más eficiente, mayor potencia y rendimiento, además de disminuir la emisión de contaminantes, lo que la hace una opción preferida para automóviles deportivos y de alta gama.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.809 euros

Barcelona: desde 1.449 euros hasta los 1.795 euros

Valencia: desde 1.464 euros hasta los 1.779 euros

Granada: desde 1.589 euros hasta los 1.705 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

