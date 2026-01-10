El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este sábado, 10 de enero de 2026 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,42 euros, el de la gasolina 98 es de 1,59 euros y el del diésel es de 1,37 euros. En comparación con el día pasado, estas cifras reflejaron una variación del 0.25% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del -0.24%.

El Gobierno impide renovar el carnet de conducir a todas las personas que padezcan estas enfermedades

Este es el tratamiento más eficaz para combatir la artrosis: ¿cómo funciona y quiénes lo pueden aprovechar?

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este sábado, 10 de enero de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.207 euros hasta los 1.699 euros

1.207 euros hasta los 1.699 euros Barcelona: 1.177 euros hasta los 1.499 euros

1.177 euros hasta los 1.499 euros Valencia: 1.177 euros hasta los 1.519 euros

1.177 euros hasta los 1.519 euros Granada: 1.259 euros hasta los 1.499 euros

Ceuta: 1.289 euros hasta los 1.309 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy sábado 10 de enero en España?

Durante este sábado, 10 de enero de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.239 euros hasta los 1.659 euros

desde los 1.239 euros hasta los 1.659 euros Barcelona: desde los 1.219 euros hasta los 1.568 euros

desde los 1.219 euros hasta los 1.568 euros Valencia: desde los 1.245 euros hasta los 1.564 euros

desde los 1.245 euros hasta los 1.564 euros Granada: desde los 1.309 euros hasta los 1.545 euros

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Cuántos pasos hay que caminar al día para bajar de peso? Esta es la cifra exacta, según la ciencia

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.519 euros y el máximo es de 1.879 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.519 euros y el máximo es de 1.879 euros Barcelona : desde 1.389 euros hasta los 1.709 euros

: desde 1.389 euros hasta los 1.709 euros Valencia : desde 1.415 euros hasta los 1.705 euros

: desde 1.415 euros hasta los 1.705 euros Granada : desde 1.519 euros hasta los 1.705 euros

¿Qué tipos de combustibles hay en España?

Al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las estaciones de servicio de España son los siguientes: