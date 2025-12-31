Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche. Durante este miércoles, 31 de diciembre de 2025, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,43 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,6 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,38 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del 0.22% en el precio de la gasolina y del -0.52% en el del gasóleo.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este miércoles, 31 de diciembre de 2025 es el siguiente:

Madrid: 1.207 euros hasta los 1.699 euros

1.207 euros hasta los 1.699 euros Barcelona: 1.176 euros hasta los 1.499 euros

1.176 euros hasta los 1.499 euros Valencia: 1.169 euros hasta los 1.539 euros

1.169 euros hasta los 1.539 euros Granada: 1.275 euros hasta los 1.489 euros

Ceuta: 1.309 euros hasta los 1.329 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy miércoles 31 de diciembre en España?

Durante este miércoles, 31 de diciembre de 2025, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.259 euros hasta los 1.679 euros

desde los 1.259 euros hasta los 1.679 euros Barcelona: desde los 1.225 euros hasta los 1.589 euros

desde los 1.225 euros hasta los 1.589 euros Valencia: desde los 1.219 euros hasta los 1.559 euros

desde los 1.219 euros hasta los 1.559 euros Granada: desde los 1.319 euros hasta los 1.529 euros

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un combustible que posee un índice de octano más elevado, lo que la hace ideal para motores de alto rendimiento. Proporciona ventajas como una combustión más eficiente, mayor potencia y rendimiento, además de disminuir la emisión de contaminantes, lo que favorece un mejor funcionamiento del vehículo y reduce su impacto ambiental.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.559 euros y el máximo es de 1.929 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.559 euros y el máximo es de 1.929 euros Barcelona : desde 1.364 euros hasta los 1.739 euros

: desde 1.364 euros hasta los 1.739 euros Valencia : desde 1.395 euros hasta los 1.709 euros

: desde 1.395 euros hasta los 1.709 euros Granada : desde 1.589 euros hasta los 1.689 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

La Dirección General de Tránsito (DGT) realizó cinco recomendaciones a los usuarios para ahorrar combustible en el coche: