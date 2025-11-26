Este miércoles, 26 de noviembre de 2025, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,46 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,62 euros y el diésel ronda los 1,43 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-0.08% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -0.29%.

Fuente: narrativas-es

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este miércoles, 26 de noviembre de 2025 es el siguiente:

Madrid: 1.239 euros hasta los 1.729 euros

Barcelona: 1.259 euros hasta los 1.575 euros

Valencia: 1.259 euros hasta los 1.614 euros

Granada: 1.295 euros hasta los 1.539 euros

Ceuta: 1.318 euros hasta los 1.318 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy miércoles 26 de noviembre en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este miércoles:

Madrid: desde los 1.249 euros hasta los 1.739 euros

Barcelona: desde los 1.309 euros hasta los 1.669 euros

Valencia: desde los 1.288 euros hasta los 1.619 euros

Granada: desde los 1.345 euros hasta los 1.545 euros

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.569 euros y el máximo es de 1.799 euros

Barcelona: desde 1.439 euros hasta los 1.809 euros

Valencia: desde 1.469 euros hasta los 1.779 euros

Granada: desde 1.579 euros hasta los 1.699 euros

¿Qué combustible se usa en España?

En España, los principales tipos de combustibles para automóviles son la gasolina, el gasóleo (diésel), el gas licuado de petróleo (GLP) y la electricidad para vehículos eléctricos. La gasolina y el diésel son los más comunes, mientras que el GLP ofrece una alternativa más ecológica. Además, la infraestructura para vehículos eléctricos está en crecimiento, promoviendo una transición hacia energías más sostenibles.