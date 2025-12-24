En numerosas localidades y puntos de venta de combustible de España, el precio por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar.

Durante este miércoles, 24 de diciembre de 2025 , el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,42 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,6 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,37 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros variado en un -0.87% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del -0.47%.

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este miércoles, 24 de diciembre de 2025 es el siguiente:

Madrid: 1.207 euros hasta los 1.689 euros

1.207 euros hasta los 1.689 euros Barcelona: 1.176 euros hasta los 1.494 euros

1.176 euros hasta los 1.494 euros Valencia: 1.159 euros hasta los 1.544 euros

1.159 euros hasta los 1.544 euros Granada: 1.159 euros hasta los 1.489 euros

Ceuta: 1.328 euros hasta los 1.328 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy miércoles 24 de diciembre en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este miércoles:

Madrid: desde los 1.239 euros hasta los 1.679 euros

desde los 1.239 euros hasta los 1.679 euros Barcelona: desde los 1.233 euros hasta los 1.599 euros

desde los 1.233 euros hasta los 1.599 euros Valencia: desde los 1.199 euros hasta los 1.565 euros

desde los 1.199 euros hasta los 1.565 euros Granada: desde los 1.199 euros hasta los 1.519 euros

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.519 euros y el máximo es de 1.889 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.519 euros y el máximo es de 1.889 euros Barcelona : desde 1.364 euros hasta los 1.749 euros

: desde 1.364 euros hasta los 1.749 euros Valencia : desde 1.405 euros hasta los 1.709 euros

: desde 1.405 euros hasta los 1.709 euros Granada : desde 1.589 euros hasta los 1.669 euros

¿Qué tipos de combustibles hay en España?

Al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje de España son los siguientes: