Este martes, 30 de diciembre de 2025, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,42 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,59 euros y el diésel ronda los 1,39 euros por litro. Estas cifras representan una variación del0.11% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 0.94%.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este martes, 30 de diciembre de 2025 es el siguiente:

Madrid: 1.207 euros hasta los 1.709 euros

1.207 euros hasta los 1.709 euros Barcelona: 1.175 euros hasta los 1.499 euros

1.175 euros hasta los 1.499 euros Valencia: 1.149 euros hasta los 1.539 euros

1.149 euros hasta los 1.539 euros Granada: 1.275 euros hasta los 1.509 euros

Ceuta: 1.309 euros hasta los 1.329 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy martes 30 de diciembre en España?

Durante este martes, 30 de diciembre de 2025, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.239 euros hasta los 1.679 euros

desde los 1.239 euros hasta los 1.679 euros Barcelona: desde los 1.225 euros hasta los 1.579 euros

desde los 1.225 euros hasta los 1.579 euros Valencia: desde los 1.199 euros hasta los 1.559 euros

desde los 1.199 euros hasta los 1.559 euros Granada: desde los 1.325 euros hasta los 1.569 euros

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un tipo de combustible con un mayor índice de octano, lo que la hace más adecuada para motores de alto rendimiento. Ofrece beneficios como una mejor combustión, mayor potencia y eficiencia, así como una reducción en la emisión de contaminantes, lo que contribuye a un mejor rendimiento del vehículo y una menor huella ambiental.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.519 euros y el máximo es de 1.909 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.519 euros y el máximo es de 1.909 euros Barcelona : desde 1.439 euros hasta los 1.729 euros

: desde 1.439 euros hasta los 1.729 euros Valencia : desde 1.405 euros hasta los 1.709 euros

: desde 1.405 euros hasta los 1.709 euros Granada : desde 1.519 euros hasta los 1.685 euros

¿Cuántos tipos de combustibles hay en España?

En el país al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las estaciones de servicio son los siguientes: