Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: varían según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a evitar sobrecostes.

Este martes, 25 de noviembre de 2025, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,46 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, normalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,63 euros y el diésel ronda los 1,44 euros por litro. Esta diferencia del 0.72% en la gasolina y del 0.3% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

El precio de la luz para este martes 4 de noviembre de 2025: ¿cuáles son las horas más baratas y las más caras?

José Elías, empresario multimillonario, advierte a los trabajadores: "Cuando se jubilen su pensión rondará los 800 euros"

Fuente: narrativas-es

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el martes, 25 de noviembre de 2025:

Madrid: 1.259 euros hasta los 1.729 euros

Barcelona: 1.289 euros hasta los 1.579 euros

Valencia: 1.239 euros hasta los 1.614 euros

Granada: 1.295 euros hasta los 1.539 euros

Ceuta: 1.318 euros hasta los 1.318 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy martes 25 de noviembre en España?

Durante este martes, 25 de noviembre de 2025, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.249 euros hasta los 1.739 euros

Barcelona: desde los 1.309 euros hasta los 1.639 euros

Valencia: desde los 1.285 euros hasta los 1.629 euros

Granada: desde los 1.345 euros hasta los 1.569 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de gasolina que requieren un rendimiento óptimo. Usar gasolina 95 en los coches puede mejorar la eficiencia del motor, reducir el consumo de combustible y minimizar las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un mejor rendimiento y cuidado del medio ambiente.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación argentino, en España: "El plan económico de Milei produjo un superávit fiscal con bajada de impuestos"

Palo directo a los conductores: el Gobierno prohibirá la circulación por la capital de los 300.000 coches de esta lista

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.579 euros y el máximo es de 1.799 euros

Barcelona: desde 1.449 euros hasta los 1.795 euros

Valencia: desde 1.485 euros hasta los 1.779 euros

Granada: desde 1.569 euros hasta los 1.709 euros

Fuente: narrativas-es

¿Cuáles son los tipos de combustibles en España?

En España, los vehículos utilizan principalmente combustibles fósiles como la gasolina y el gasóleo. La gasolina es el combustible más común para coches de turismo, ofreciendo un buen rendimiento y una amplia disponibilidad en estaciones de servicio. Por otro lado, el gasóleo, utilizado principalmente en vehículos comerciales y de transporte, se caracteriza por su mayor eficiencia en el consumo y su menor emisión de CO2 en comparación con la gasolina.

Además de los combustibles fósiles, en España también se están promoviendo alternativas más sostenibles, como el gas licuado de petróleo (GLP) y la electricidad. El GLP es una opción más limpia que reduce las emisiones contaminantes, mientras que los vehículos eléctricos, que funcionan con baterías recargables, están ganando popularidad gracias a incentivos gubernamentales y a la creciente infraestructura de carga, contribuyendo a la transición hacia una movilidad más ecológica.