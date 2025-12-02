En numerosas localidades y estaciones de servicio de España, el importe por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar.

Durante este martes, 2 de diciembre de 2025, el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,46 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,62 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,42 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros sustituyó en un 1.11% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del 0.4%.

Fuente: narrativas-es

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el martes, 2 de diciembre de 2025:

Madrid: 1.239 euros hasta los 1.719 euros

Barcelona: 1.259 euros hasta los 1.549 euros

Valencia: 1.259 euros hasta los 1.594 euros

Granada: 1.295 euros hasta los 1.549 euros

Ceuta: 1.309 euros hasta los 1.338 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy martes 2 de diciembre en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este martes:

Madrid: desde los 1.259 euros hasta los 1.739 euros

Barcelona: desde los 1.299 euros hasta los 1.639 euros

Valencia: desde los 1.288 euros hasta los 1.649 euros

Granada: desde los 1.345 euros hasta los 1.569 euros

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.559 euros y el máximo es de 1.829 euros

Barcelona: desde 1.435 euros hasta los 1.785 euros

Valencia: desde 1.479 euros hasta los 1.776 euros

Granada: desde 1.559 euros hasta los 1.695 euros

¿Cuántos tipos de combustibles hay en España?

En el país al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las estaciones de servicio son los siguientes: