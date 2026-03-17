Este martes, 17 de marzo de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,72 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,91 euros y el diésel ronda los 1,89 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-1.18% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 3.19%. En las principales ciudades del país, el precio del diésel este martes, 17 de marzo de 2026 es el siguiente: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este martes: La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa). La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección. La Dirección General de Tránsito (DGT) realizó cinco recomendaciones a los usuarios para ahorrar combustible en el coche: