Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: varían según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a economizar. Este martes, 10 de marzo de 2026, abastecer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,66 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, habitualmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,66 euros y el diésel ronda los 1,86 euros por litro. Esta diferencia del -2.21% en la gasolina y del 5.85% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible. En las principales ciudades del país, el precio del diésel este martes, 10 de marzo de 2026 es el siguiente: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este martes: La gasolina 95 en España es un combustible que tiene un índice de octano de 95, destinado a motores de automóviles que necesitan una compresión más alta. Utilizar gasolina 95 proporciona ventajas como una mayor eficiencia en el rendimiento del motor, un menor riesgo de detonación y una disminución de las emisiones contaminantes, lo que ayuda a que el vehículo funcione de manera más limpia y eficiente. La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección. Al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las estaciones de servicio de España son los siguientes: