Este lunes, 5 de enero de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,41 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,61 euros y el diésel ronda los 1,37 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-0.98% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -1.21%.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el lunes, 5 de enero de 2026:

Madrid: 1.159 euros hasta los 1.699 euros

1.159 euros hasta los 1.699 euros Barcelona: 1.169 euros hasta los 1.499 euros

1.169 euros hasta los 1.499 euros Valencia: 1.149 euros hasta los 1.539 euros

1.149 euros hasta los 1.539 euros Granada: 1.259 euros hasta los 1.499 euros

Ceuta: 1.308 euros hasta los 1.308 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy lunes 5 de enero en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este lunes:

Madrid: desde los 1.199 euros hasta los 1.669 euros

desde los 1.199 euros hasta los 1.669 euros Barcelona: desde los 1.229 euros hasta los 1.589 euros

desde los 1.229 euros hasta los 1.589 euros Valencia: desde los 1.199 euros hasta los 1.59 euros

desde los 1.199 euros hasta los 1.59 euros Granada: desde los 1.309 euros hasta los 1.549 euros

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.509 euros y el máximo es de 1.899 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.509 euros y el máximo es de 1.899 euros Barcelona : desde 1.449 euros hasta los 1.739 euros

: desde 1.449 euros hasta los 1.739 euros Valencia : desde 1.539 euros hasta los 1.705 euros

: desde 1.539 euros hasta los 1.705 euros Granada : desde 1.605 euros hasta los 1.689 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Una de las mejores maneras de ahorrar combustible es mantener una velocidad constante. Utiliza el control de crucero en carreteras y evita aceleraciones y frenadas bruscas, ya que esto consume más gasolina.

Además, asegúrate de que tu coche esté bien mantenido. Realiza cambios de aceite regularmente, revisa la presión de los neumáticos y asegúrate de que el filtro de aire esté limpio. Un vehículo en buen estado es más eficiente en el consumo de combustible.

Por último, planifica tus rutas con antelación. Evita el tráfico y las paradas innecesarias y considera compartir el coche o utilizar el transporte público cuando sea posible. Esto no solo ahorra combustible, sino que también reduce el desgaste del vehículo.