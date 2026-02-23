El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche. Durante este lunes, 23 de febrero de 2026, el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,45 euros, el de la gasolina 98 es de 1,64 euros y el del diésel es de 1,4 euros. En comparación con el día pasado, estas cifras reflejaron una variación del -0.96% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del -1.04%. En las principales ciudades del país, el precio del diésel este lunes, 23 de febrero de 2026 es el siguiente: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España durante este lunes: Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa). La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección. La Dirección General de Tránsito (DGT) realizó cinco recomendaciones a los usuarios para ahorrar combustible en el coche: