Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche. Durante este lunes, 16 de marzo de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,75 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,87 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,84 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del 0.07% en el precio de la gasolina y del -1.68% en el del gasóleo. En las principales ciudades del país, el precio del diésel este lunes, 16 de marzo de 2026 es el siguiente: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este lunes: La gasolina 95 en España es un combustible que tiene un índice de octano de 95, destinado a motores de automóviles que necesitan una compresión más alta. Utilizar gasolina 95 proporciona ventajas como una mayor eficiencia en el rendimiento del motor, un menor riesgo de detonación y una disminución en las emisiones contaminantes, lo que ayuda a que el vehículo funcione de manera más limpia y eficiente. La gasolina 98 en España es un combustible que posee un mayor índice de octano, lo que la convierte en una opción óptima para motores de alto rendimiento. Proporciona ventajas como una combustión más eficiente, un aumento en la potencia y la eficacia, además de disminuir la emisión de contaminantes, lo que favorece un funcionamiento más ecológico del automóvil. En el país al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las estaciones de servicio son los siguientes: