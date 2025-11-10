Este lunes, 10 de noviembre de 2025, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,47 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,67 euros y el diésel ronda los 1,43 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-0.09% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -0.76%.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el lunes, 10 de noviembre de 2025:

Madrid: 1.259 euros hasta los 1.719 euros

Barcelona: 1.229 euros hasta los 1.579 euros

Valencia: 1.209 euros hasta los 1.589 euros

Granada: 1.277 euros hasta los 1.519 euros

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy lunes 10 de noviembre en España?

Durante este lunes, 10 de noviembre de 2025, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.309 euros hasta los 1.759 euros

Barcelona: desde los 1.285 euros hasta los 1.659 euros

Valencia: desde los 1.259 euros hasta los 1.62 euros

Granada: desde los 1.339 euros hasta los 1.549 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de automóviles que requieren una mayor compresión. Usar gasolina 95 ofrece beneficios como una mejor eficiencia en el rendimiento del motor, menor riesgo de detonación y una reducción en las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio y eficiente del vehículo.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.559 euros y el máximo es de 1.829 euros

Barcelona: desde 1.509 euros hasta los 1.799 euros

Valencia: desde 1.609 euros hasta los 1.769 euros

Granada: desde 1.579 euros hasta los 1.689 euros

¿Qué combustible se usa en España?

En España, los principales tipos de combustibles para automóviles son la gasolina, el gasóleo (diésel), el gas licuado de petróleo (GLP) y la electricidad para vehículos eléctricos. La gasolina y el diésel son los más comunes, mientras que el GLP ofrece una alternativa más ecológica. Además, la creciente infraestructura de carga eléctrica está impulsando el uso de vehículos eléctricos, promoviendo una movilidad más sostenible.