El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este jueves, 4 de diciembre de 2025, el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,45 euros, el de la gasolina 98 es de 1,63 euros y el del diésel es de 1,42 euros. En comparación con el pasado día, estas cifras reflejaron una variación del -0.29% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del -0.36%.

Fuente: narrativas-es

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el jueves, 4 de diciembre de 2025:

Madrid: 1.219 euros hasta los 1.719 euros

Barcelona: 1.247 euros hasta los 1.579 euros

Valencia: 1.259 euros hasta los 1.589 euros

Granada: 1.249 euros hasta los 1.535 euros

Ceuta: 1.354 euros hasta los 1.354 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy jueves 4 de diciembre en España?

Durante este jueves, 4 de diciembre de 2025, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.259 euros hasta los 1.699 euros

Barcelona: desde los 1.299 euros hasta los 1.639 euros

Valencia: desde los 1.288 euros hasta los 1.659 euros

Granada: desde los 1.279 euros hasta los 1.549 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un combustible que posee un índice de octano de 95, destinado a motores de gasolina que necesitan un rendimiento óptimo. Utilizar gasolina 95 en los vehículos puede aumentar la eficiencia del motor, disminuir el consumo de combustible y reducir las emisiones contaminantes, lo que favorece un mejor rendimiento y protege el medio ambiente.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.559 euros y el máximo es de 1.829 euros

Barcelona: desde 1.435 euros hasta los 1.789 euros

Valencia: desde 1.47 euros hasta los 1.759 euros

Granada: desde 1.559 euros hasta los 1.739 euros

¿Qué tipos de combustibles hay en España?

Al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje de España son los siguientes: