El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche. Durante este jueves, 26 de febrero de 2026, el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,46 euros, el de la gasolina 98 es de 1,64 euros y el del diésel es de 1,42 euros. En comparación con ayer, estas cifras reflejaron una variación del -0.52% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del -0.17%. Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el jueves, 26 de febrero de 2026: Durante este jueves, 26 de febrero de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España: Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa). La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección. En España, los principales tipos de combustibles para automóviles son la gasolina, el gasóleo (diésel), el gas licuado de petróleo (GLP) y la electricidad para vehículos eléctricos. La gasolina y el diésel son los más comunes, mientras que el GLP ofrece una alternativa más ecológica. Además, la infraestructura para vehículos eléctricos está en crecimiento, promoviendo una transición hacia energías más sostenibles.