En numerosas localidades y puntos de venta de combustible de España, el valor por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar.

Durante este jueves, 22 de enero de 2026 , el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,42 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,62 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,38 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros sustituyó en un -0.53% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del -0.01%.

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este jueves, 22 de enero de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.197 euros hasta los 1.709 euros

1.197 euros hasta los 1.709 euros Barcelona: 1.199 euros hasta los 1.515 euros

1.199 euros hasta los 1.515 euros Valencia: 1.189 euros hasta los 1.549 euros

1.189 euros hasta los 1.549 euros Granada: 1.255 euros hasta los 1.519 euros

Ceuta: 1.289 euros hasta los 1.309 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy jueves 22 de enero en España?

Durante este jueves, 22 de enero de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.259 euros hasta los 1.649 euros

desde los 1.259 euros hasta los 1.649 euros Barcelona: desde los 1.255 euros hasta los 1.569 euros

desde los 1.255 euros hasta los 1.569 euros Valencia: desde los 1.249 euros hasta los 1.6 euros

desde los 1.249 euros hasta los 1.6 euros Granada: desde los 1.309 euros hasta los 1.575 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de automóviles que requieren una mayor compresión. Usar gasolina 95 ofrece beneficios como una mejor eficiencia en el rendimiento del motor, menor riesgo de detonación y una reducción en las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio y eficiente del vehículo.

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un combustible que posee un índice de octano superior, lo que la convierte en la opción perfecta para automóviles de alto rendimiento y motores que necesitan una compresión mayor. Proporciona ventajas como una combustión más eficiente, un aumento en la potencia y la eficiencia, además de disminuir la emisión de contaminantes, lo que favorece un funcionamiento más limpio del motor.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.889 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.889 euros Barcelona : desde 1.429 euros hasta los 1.739 euros

: desde 1.429 euros hasta los 1.739 euros Valencia : desde 1.445 euros hasta los 1.735 euros

: desde 1.445 euros hasta los 1.735 euros Granada : desde 1.625 euros hasta los 1.735 euros

¿Cuántos tipos de combustibles hay en España?

En el país al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje son los siguientes: