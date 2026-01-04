El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este domingo, 4 de enero de 2026 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,42 euros, el de la gasolina 98 es de 1,6 euros y el del diésel es de 1,38 euros. En comparación con ayer, estas cifras reflejaron una variación del 0.74% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del 0.76%.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el domingo, 4 de enero de 2026:

Madrid: 1.207 euros hasta los 1.699 euros

Ceuta: 1.308 euros hasta los 1.308 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy domingo 4 de enero en España?

Durante este domingo, 4 de enero de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.239 euros hasta los 1.669 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un combustible que tiene un índice de octano de 95, destinado a motores de automóviles que necesitan una compresión más alta. Utilizar gasolina 95 proporciona ventajas como una mayor eficiencia en el rendimiento del motor, un menor riesgo de detonación y una disminución de las emisiones contaminantes, lo que ayuda a que el vehículo funcione de manera más limpia y eficiente.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.579 euros y el máximo es de 1.899 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Estas son las cinco formas para ahorrar combustible en el vehículo, según la Dirección General de Tránsito (DGT):