Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: varían según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a no pagar de más.

Este domingo, 28 de diciembre de 2025, abastecer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,44 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, normalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,44 euros y el diésel ronda los 1,4 euros por litro. Esta diferencia del 0.52% en la gasolina y del 1.05% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el domingo, 28 de diciembre de 2025:

Madrid: 1.207 euros hasta los 1.689 euros

1.207 euros hasta los 1.689 euros Barcelona: 1.176 euros hasta los 1.485 euros

1.176 euros hasta los 1.485 euros Valencia: 1.149 euros hasta los 1.544 euros

1.149 euros hasta los 1.544 euros Granada: 1.275 euros hasta los 1.489 euros

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy domingo 28 de diciembre en España?

Durante este domingo, 28 de diciembre de 2025, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.239 euros hasta los 1.679 euros

desde los 1.239 euros hasta los 1.679 euros Barcelona: desde los 1.233 euros hasta los 1.579 euros

desde los 1.233 euros hasta los 1.579 euros Valencia: desde los 1.199 euros hasta los 1.559 euros

desde los 1.199 euros hasta los 1.559 euros Granada: desde los 1.325 euros hasta los 1.519 euros

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un tipo de combustible con un mayor índice de octano, lo que la hace más adecuada para motores de alto rendimiento. Ofrece beneficios como una mejor combustión, mayor potencia y eficiencia, así como una reducción en la emisión de contaminantes, lo que contribuye a un mejor rendimiento del vehículo y una menor huella ambiental.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.889 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.889 euros Barcelona : desde 1.585 euros hasta los 1.709 euros

: desde 1.585 euros hasta los 1.709 euros Valencia : desde 1.469 euros hasta los 1.705 euros

: desde 1.469 euros hasta los 1.705 euros Granada : desde 1.595 euros hasta los 1.669 euros

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

La Dirección General de Tránsito (DGT) realizó cinco recomendaciones a los usuarios para ahorrar combustible en el coche: