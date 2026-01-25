Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: pueden tener una tarifa diferente según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a evitar sobrecostes.

Este domingo, 25 de enero de 2026, abastecer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,45 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, comúnmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,45 euros y el diésel ronda los 1,41 euros por litro. Esta diferencia del -0.17% en la gasolina y del 2.06% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este domingo, 25 de enero de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.184 euros hasta los 1.719 euros

1.184 euros hasta los 1.719 euros Barcelona: 1.205 euros hasta los 1.509 euros

1.205 euros hasta los 1.509 euros Valencia: 1.199 euros hasta los 1.555 euros

1.199 euros hasta los 1.555 euros Granada: 1.255 euros hasta los 1.529 euros

El precio de la gasolina 95 hoy domingo 25 de enero en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España durante este domingo:

Madrid: desde los 1.219 euros hasta los 1.639 euros

desde los 1.219 euros hasta los 1.639 euros Barcelona: desde los 1.255 euros hasta los 1.569 euros

desde los 1.255 euros hasta los 1.569 euros Valencia: desde los 1.249 euros hasta los 1.61 euros

desde los 1.249 euros hasta los 1.61 euros Granada: desde los 1.309 euros hasta los 1.579 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un combustible que tiene un índice de octano de 95, destinado a motores de automóviles que necesitan una compresión más alta. Utilizar gasolina 95 proporciona ventajas como una mayor eficiencia en el rendimiento del motor, un menor riesgo de detonación y una disminución de las emisiones contaminantes, lo que ayuda a que el vehículo funcione de manera más limpia y eficiente.

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un combustible que posee un índice de octano superior, lo que la convierte en la opción perfecta para automóviles de alto rendimiento y motores que necesitan una compresión mayor. Proporciona ventajas como una combustión más eficiente, un aumento en la potencia y la eficiencia, además de disminuir la emisión de contaminantes, lo que favorece un funcionamiento más limpio del motor.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.889 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.889 euros Barcelona : desde 1.429 euros hasta los 1.705 euros

: desde 1.429 euros hasta los 1.705 euros Valencia : desde 1.445 euros hasta los 1.745 euros

: desde 1.445 euros hasta los 1.745 euros Granada : desde 1.625 euros hasta los 1.739 euros

¿Qué combustible se usa en España?

En España, los principales tipos de combustibles para automóviles son la gasolina, el gasóleo (diésel), el gas licuado de petróleo (GLP) y la electricidad para vehículos eléctricos. La gasolina y el diésel son los más comunes, mientras que el GLP ofrece una alternativa más ecológica. Además, la creciente infraestructura de carga eléctrica está impulsando el uso de vehículos eléctricos, contribuyendo a la sostenibilidad del transporte.