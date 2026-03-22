Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche. Durante este domingo, 22 de marzo de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,66 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,78 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,81 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del -7.56% en el precio de la gasolina y del -8.43% en el del gasóleo. Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el domingo, 22 de marzo de 2026: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este domingo: La gasolina 95 en España es un combustible que tiene un índice de octano de 95, destinado a motores de automóviles que necesitan una compresión más alta. Utilizar gasolina 95 proporciona ventajas como una mayor eficiencia en el rendimiento del motor, un menor riesgo de detonación y una disminución en las emisiones contaminantes, lo que ayuda a que el vehículo funcione de manera más limpia y eficiente. La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección. La Dirección General de Tránsito (DGT) realizó cinco recomendaciones a los usuarios para ahorrar combustible en el coche: