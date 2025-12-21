Este domingo, 21 de diciembre de 2025, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,44 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,62 euros y el diésel ronda los 1,4 euros por litro. Estas cifras representan una variación del0.89% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 1.05%.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el domingo, 21 de diciembre de 2025:

Madrid: 1.207 euros hasta los 1.689 euros

1.207 euros hasta los 1.689 euros Barcelona: 1.205 euros hasta los 1.509 euros

1.205 euros hasta los 1.509 euros Valencia: 1.177 euros hasta los 1.534 euros

1.177 euros hasta los 1.534 euros Granada: 1.275 euros hasta los 1.489 euros

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy domingo 21 de diciembre en España?

Durante este domingo, 21 de diciembre de 2025, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.239 euros hasta los 1.679 euros

desde los 1.239 euros hasta los 1.679 euros Barcelona: desde los 1.259 euros hasta los 1.579 euros

desde los 1.259 euros hasta los 1.579 euros Valencia: desde los 1.239 euros hasta los 1.579 euros

desde los 1.239 euros hasta los 1.579 euros Granada: desde los 1.325 euros hasta los 1.509 euros

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.869 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.869 euros Barcelona : desde 1.409 euros hasta los 1.719 euros

: desde 1.409 euros hasta los 1.719 euros Valencia : desde 1.405 euros hasta los 1.709 euros

: desde 1.405 euros hasta los 1.709 euros Granada : desde 1.589 euros hasta los 1.669 euros

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

¿Cuáles son los tipos de combustibles en España?

En España, los vehículos utilizan principalmente combustibles fósiles como la gasolina y el gasóleo. La gasolina es el combustible más común para coches de turismo, ofreciendo un buen rendimiento y aceleración. Por otro lado, el gasóleo, utilizado en vehículos diésel, es conocido por su eficiencia en el consumo y mayor autonomía, lo que lo hace popular entre vehículos de transporte y comerciales.

Además de los combustibles tradicionales, en España ha crecido el uso de combustibles alternativos como el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural comprimido (GNC). Estos combustibles son más limpios y generan menos emisiones contaminantes. También se está promoviendo el uso de vehículos eléctricos, que funcionan con baterías y no emiten gases durante su operación, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental.