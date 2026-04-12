El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche. Durante este domingo, 12 de abril de 2026, el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,52 euros, el de la gasolina 98 es de 1,65 euros y el del diésel es de 1,84 euros. En comparación con el día pasado, estas cifras reflejaron una variación del -1.06% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del 0.45%. En las principales ciudades del país, el precio del diésel este domingo, 12 de abril de 2026 es el siguiente: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este domingo: La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de automóviles que requieren una mayor compresión. Usar gasolina 95 ofrece beneficios como una mejor eficiencia en el rendimiento del motor, menor riesgo de detonación y una reducción en las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio y eficiente del vehículo. La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección. La Dirección General de Tránsito de España (DGT) ha publicado en su sitio web oficial cinco recomendaciones para que los conductores para ahorrar combustible en el vehículo: