Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche. Durante este domingo, 11 de enero de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,41 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,6 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,38 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del -0.5% en el precio de la gasolina y del 0.38% en el del gasóleo.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el domingo, 11 de enero de 2026:

Madrid: 1.207 euros hasta los 1.699 euros

1.207 euros hasta los 1.699 euros Barcelona: 1.177 euros hasta los 1.485 euros

1.177 euros hasta los 1.485 euros Valencia: 1.177 euros hasta los 1.525 euros

1.177 euros hasta los 1.525 euros Granada: 1.259 euros hasta los 1.509 euros

Ceuta: 1.289 euros hasta los 1.309 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy domingo 11 de enero en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este domingo:

Madrid: desde los 1.239 euros hasta los 1.649 euros

desde los 1.239 euros hasta los 1.649 euros Barcelona: desde los 1.219 euros hasta los 1.549 euros

desde los 1.219 euros hasta los 1.549 euros Valencia: desde los 1.245 euros hasta los 1.565 euros

desde los 1.245 euros hasta los 1.565 euros Granada: desde los 1.309 euros hasta los 1.549 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de automóviles que requieren una mayor compresión. Usar gasolina 95 ofrece beneficios como una mejor eficiencia en el rendimiento del motor, menor riesgo de detonación y una reducción en las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio y eficiente del vehículo.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.879 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.879 euros Barcelona : desde 1.439 euros hasta los 1.685 euros

: desde 1.439 euros hasta los 1.685 euros Valencia : desde 1.415 euros hasta los 1.709 euros

: desde 1.415 euros hasta los 1.709 euros Granada : desde 1.605 euros hasta los 1.709 euros

¿Qué tipos de combustibles hay en España?

Al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje de España son los siguientes: