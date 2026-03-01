Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: varían según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a no pagar de más. Este domingo, 1 de marzo de 2026, reponer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,49 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, comúnmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,49 euros y el diésel ronda los 1,45 euros por litro. Esta diferencia del -0.02% en la gasolina y del 1.58% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible. Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el domingo, 1 de marzo de 2026: Durante este domingo, 1 de marzo de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España: Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa). La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección. La Dirección General de Tránsito de España (DGT) ha publicado en su sitio web oficial cinco recomendaciones para que los conductores para ahorrar combustible en el vehículo: