La demanda de energía en España del viernes marcó hasta los 12.219.058 MWh con respecto a los 12.516.561 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía. Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 5.04 euros a 9.34 euros el MWh. Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 65,58 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, cuyo precio se quedará en -5 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares: