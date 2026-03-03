El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del miércoles registró la cifra de 12.560.651 MWh con respecto a los 11.007.936 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 56.99 euros el MWh, unos 28.51 euros más que ayer. Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 20:00 a 21:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 177,13 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, con un precio de 7,5 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: