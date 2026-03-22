Este lunes, 23 de marzo de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 34.22 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 2.292 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). En el transcurso del lunes, 23 de marzo de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se localizarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 142,61 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 11:00 a 12:00 de la mañana, cuyo precio se quedará en -0,02 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares: