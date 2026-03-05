Este viernes, 6 de marzo de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 63.66 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -2.910 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). Para el viernes, 6 de marzo de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se localizarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 100,58 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, donde el precio será solamente de 34,76 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares: