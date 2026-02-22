El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del lunes marcó hasta los 11.163.911 MWh con respecto a los 12.577.121 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la energía eléctrica pasó a 34.88 euros el MWh, unos 22.47 euros más que el pasado día. Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se localizarán de 20:00 a 21:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 171,84 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, con un precio de -1,25 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares: