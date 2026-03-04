En España, el precio medio de la luz para el jueves, 5 de marzo de 2026 será de 89.79 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 5.786 % respecto al valor de ayer que fue de 56.88 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 7:00 a 8:00 de la mañana, donde el precio ascenderá hasta los 156,98 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 37,36 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: