Ohla se dispara en bolsa tras ganar en el primer trimestre 7,8 millones contra los 21,8 millones que se perdió un año atrás. Fuente: Shutterstock.

En esta noticia Evolucipon por divisiones

OHLA presentó los resultados correspondientes al primer trimestre de este año y se dispara en Bolsa un 13%, ya que los números de los tres primeros meses del año muestran que el camino emprendido por la empresa con foco en los ajustes de costes, llevan a una mejora operativa y financiera del grupo.

Destacar que el Resultado Neto atribuible se sitúa en 7,8 millones de euros, cifra que compara muy favorablemente con el resultado de negativo 21,8 millones del primer trimestre de 2025.

La empresa explica que este crecimiento interanual se fundamenta en el sólido desempeño de la cartera, la eficacia del plan de ahorro de costes en estructura mejorando los márgenes y la ausencia del impacto contable extraordinario sobre los gastos financieros derivado de la recapitalización en 2025.

Adicionalmente, cabe subrayar la notable evolución del Ebitda, que se sitúa en 48,3 millones de euros al cierre del periodo, lo que representa un incremento superior al 90% en comparación con el primer trimestre de 2025.

Este avance viene impulsado, en gran medida, por el sólido desempeño de la División de Construcción, cuyo Ebitda asciende a 46,1 millones de euros, registrando un crecimiento del 43,2%.

Las ventas totales del Grupo, en línea con el primer trimestre del ejercicio anterior, alcanzaron los 914,7 millones de euros, cifras que incluyen la actividad de la División de Servicios.

La Contratación Total del Grupo en el trimestre ascendió a 1.193,5 millones de euros (+48,2%), lo que representa una ratio book‐to‐bill de 1,3x. La contratación mantiene una adecuada diversificación tanto geográfica, como por tamaño y tipología, siendo todos los proyectos actualmente en ejecución inferiores a los 400 millones de euros.

La Cartera Total a 31 de marzo de 2026 se sitúa en los 10.061,1 millones de euros, esto es un 3,3% más, mientras que la cartera a corto plazo alcanza los 8.414,0 millones, representando una cobertura de actividad de 29,3 meses de ventas, mejorando los 28,2 meses a diciembre de 2025.

Ohla se dispara en bolsa tras ganar en el primer trimestre 7,8 millones contra los 21,8 millones que se perdió un año atrás. (Fuente: Shutterstock)

Por último, tal y como se anunció al mercado, OHLA alcanzó un acuerdo con Mohari Hospitalitypara la segregación del Centro Canalejas Madrid (CCM), mediante el cual OHLA obtiene plena independencia en la gestión y control sobre la Galería Canalejas y el aparcamiento principal.

Con posterioridad al cierre del trimestre (29 de abril de 2026), se completó el cierre de la operación, incluyendo la firma de una financiación de proyecto (Project Finance) por hasta 63 millones de euros, que incluye un tramo para CAPEX futuro del activo.

Lo cierto es que esta operación abre una nueva opcionalidad para el balance del Grupo, permitiendo a OHLA gestionar ambos activos de forma independiente y cristalizar su valor, sin implicar ningún ajuste negativo en balance ni deterioro de valoraciones.

Evolucipon por divisiones

En Construcción las ventas en el primer trimestre del año ascendieron a a 731,2 millones de euros, en línea a las del mismo periodo de 2025, realizándose el 74,1% de la actividad en el exterior.

La Cartera de pedidos de construcción alcanza los 8.264,1 millones de euros, un 4,6% superior a la cartera de diciembre de 2025. Esta cartera representa una cobertura de 30 meses de ventas, contra 28,7 meses de ventas a diciembre de 2025, siendo el 68,3% en obra directa.

En tanto, la engloba obra nueva y y ampliaciones en el trimestre asciende a 1.010,6 millones de euros, esto es un incremento del 56,5% respecto la contratación del primer trimestre de 2025.

Así, entre las nuevas adjudicaciones obtenidas en el periodo por tipologías de proyectos, el 31,9% de la cartera de construcción corresponde a carreteras, el 24,9 a ferrocarriles, el 5,8% a puertos y aeropuertos, el 22,4% a edificación y el restante 15% a energía y minería.

La actividad industrial, la cual representa el 4,2% del total de las ventas del Grupo, registró unas ventas de 32,9 millones de euros, inferior a la del mismo periodo de 2025.

El Ebitda de la división de Industrial alcanza los 2,2 millones de euros, con un margen Ebitda del 6,7%, comparando muy favorablemente con el mismo periodo de 2025. Esto se debe a la puesta en producción de los contratos en cartera ganados en 2025 y al cierre del litigio que afectó negativamente el pasado año.

La Cartera de pedidos alcanza los 149,9 millones de euros, lo que representa cobertura de 17 meses de venta.