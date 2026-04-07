La legislación española en materia de alquileres establece un principio clave que redefine la relación entre propietarios e inquilinos. Aunque el contrato firmado indique un plazo menor, la normativa garantiza una permanencia mínima que protege al arrendatario. Este marco legal, contemplado en la Ley de Arrendamientos Urbanos, refuerza la estabilidad habitacional en un contexto marcado por la presión del mercado inmobiliario y el encarecimiento de los alquileres. En concreto, la ley fija que el plazo pactado entre las partes no siempre coincide con el tiempo efectivo de permanencia del inquilino. Así, incluso en contratos de corta duración, el arrendatario puede extender su estancia si así lo desea, dentro de los límites establecidos. El artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos permite que las partes acuerden libremente la duración inicial del contrato. Sin embargo, introduce una prórroga obligatoria que opera en favor del inquilino. En la práctica, esto implica que si el contrato se firma, por ejemplo, por un año, el inquilino tiene derecho a renovarlo automáticamente cada año hasta alcanzar un mínimo de cinco años, siempre que el propietario sea una persona física. Si el arrendador es una empresa, ese plazo se amplía a siete años. Durante ese período, el propietario no puede finalizar el contrato por simple vencimiento del plazo inicial. Solo el inquilino tiene la facultad de desistir, siempre que hayan transcurrido al menos seis meses y lo comunique con un preaviso de 30 días. La normativa contempla excepciones específicas que permiten al propietario recuperar el inmueble antes de que finalice ese período mínimo. Una de las principales es la necesidad de destinar la vivienda a uso propio o de familiares cercanos. Para que esta posibilidad sea válida, debe figurar expresamente en el contrato y comunicarse con la antelación correspondiente. No se trata de una facultad automática, sino condicionada al cumplimiento de requisitos formales. También existen otros supuestos que habilitan la finalización anticipada del contrato. Entre ellos se encuentran la realización de obras incompatibles con la habitabilidad o el incumplimiento grave por parte del inquilino, como impagos, daños en la vivienda o subarriendos sin autorización. Una vez alcanzado el plazo mínimo de cinco o siete años, el contrato puede prorrogarse hasta tres años adicionales si ninguna de las partes manifiesta su voluntad de finalizarlo. En ese caso, el propietario debe avisar con cuatro meses de antelación y el inquilino con dos meses si decide no continuar.