En España, el emprendimiento ha emergido como una alternativa cada vez más valorada entre las diversas opciones profesionales disponibles. Principalmente, son los jóvenes quienes promueven esta noción que prioriza la independencia laboral y la creación de proyectos propios. Este es el caso de Marco Bermúdez, un niño de 14 años que ya ha acumulado experiencia en tres proyectos empresariales y posee una energía que lo empuja a seguir creando. Mientras muchos de sus compañeros dedican su tiempo al ocio, él se enfoca en desarrollar nuevas soluciones para problemas reales. En una entrevista para Antena 3, el empresario compartió sus inicios como emprendedor y la realidad que pocos conocen detrás de inventar una empresa. Son numerosos los autónomos que sostienen que el camino del emprendimiento está repleto de riesgos, sacrificios y desafíos. Sin embargo, todos los emprendedores que relatan sus experiencias comparten un elemento en común: las ganas y el esfuerzo por llevar adelante un proyecto. A los 10 años invirtió en su primera impresora 3D y con ella llevó a cabo su primera iniciativa rentable: “ThreeDimensional”, empresa que produce objetos como llaveros y letreros utilizando impresión 3D con materiales vegetales. Gracias a este emprendimiento, Marco obtuvo ingresos de entre 7000 y 10.000 euros. El joven emprendedor comenzó a intentarlo en el mundo empresarial a los ocho años mientras estudiaba en Genius School, una escuela enfocada en despertar vocaciones emprendedoras desde la temprana edad. Allí, Bermúdez ideó su primer proyecto: diseñar un robot humanoide. “Mucha gente piensa que no hago cosas de niño, pero sí. He aprendido a compaginar el ser un niño con ser emprendedor“, cuenta Bermúdez. “En mis ratos libres es cuando me pongo a trabajar”, sentencia. Aunque el emprendimiento no funcionó como esperaba, lo transformó en una experiencia de aprendizaje. "A los 8 años supe lo que es el fracaso“, afirma. Pero lejos de desanimarse, siguió adelante con nuevos retos y las cosas empezaron a tornarse a su favor. Marco Bermúdez se encuentra en el tercer año de la ESO y manifiesta que "en clase me aburro como se aburre todo el mundo“. Desde su perspectiva, esta situación se debe a que “la educación actual no está adaptada a las necesidades contemporáneas”, ya que debería ser más práctica y menos teórica. El joven opina que “deberían comenzar a enseñarme Inteligencia Artificial, que, en realidad, no es el futuro, sino el presente. La falta de enseñanza en este ámbito indica que está desfasada para lo que se debe requerir“. Por otro lado, sus progenitores le aconsejan que estudie una carrera, lo cual él apoya plenamente. “Tengo la intención de cursar una carrera y la mantendré. No tengo claro cuál, pero es necesario que haga algo por si esto no sale bien. Al fin y al cabo, se trata de educarse en otros campos", afirmó. En noviembre de 2024, en entrevista para el medio El Comercio, Bermúdez explicó por qué se animó a emprender y citó una frase de Steve Jobs que lo motiva todos los días: “Estamos aquí para darle un mordisco al Universo. Si no, ¿para qué otra cosa podríamos estar aquí?”. “Es la satisfacción de crear algo propio, te llena muchísimo. La capacidad de hacer algo por la sociedad es lo que me motiva", comentó el joven emprendedor. Su recorrido, desde los tropiezos iniciales hasta los primeros ingresos y la ambición tecnológica, inspira por su claridad y determinación a una muy temprana edad. Además de ese primer éxito y sus dos intentos anteriores, el joven está desarrollando una cuarta iniciativa: “Smart Bridge”, un software de ingeniería civil que optimiza el diseño de puentes con inteligencia artificial. Para avanzar necesita financiación y ha manifestado abiertamente que está en busca de 250.000 euros para materializar la idea.