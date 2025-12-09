La Seguridad Social confirma un complemento de 525 euros para pensionistas que cumplan con un requisito obligatorio.

La subida del coste de la vivienda y la presión de los alquileres han complicado la vida de muchos mayores con pensiones bajas. Para aliviar esta carga, las autoridades han decidido activar un complemento económico de 525 euros anuales destinado a un colectivo muy concreto.

Este nuevo refuerzo beneficiará a quienes reciben una pensión no contributiva de jubilación o invalidez, viven en régimen de alquiler, y cumplen una serie de requisitos específicos. Se trata de una ayuda que busca compensar, aunque parcialmente, los gastos de vivienda en un contexto de fuerte inflación y subida del alquiler.

El complemento de 525 euros será clave para aliviar el gasto en alquiler de los pensionistas más vulnerables.

Complemento de 525 euros: qué es y a quién va dirigido

El complemento fue anunciado por la administración autonómica de la IMSERSO, en el marco de un plan para apoyar a pensionistas vulnerables. Va dirigido exclusivamente a quienes perciben una pensión no contributiva, ya sea por jubilación o por invalidez, y viven en una casa alquilada.

La ayuda se entregará como un pago único anual de 525 euros, lo que equivale a poco más de 43 euros mensuales si se distribuyera. La cuantía final, sin embargo, depende de la disposición administrativa.

Cuáles son los requisitos imprescindibles para acceder al complemento

Para poder acceder a esta ayuda, quienes cumplan con la pensión no contributiva deben además cumplir las siguientes condiciones:

No tener vivienda en propiedad .

Ser titular del contrato de alquiler de la vivienda.

Que el alquiler sea con un arrendador con quien no se tenga parentesco ni vínculo de pareja o similar .

Que la vivienda constituya el domicilio habitual, con contrato en vigor al menos un año, y que el solicitante haya residido allí al menos 180 días antes de la solicitud.

Si en la misma vivienda conviven varias personas con pensiones no contributivas, solo uno podrá recibir el complemento (normalmente quien figure primero en el contrato de alquiler).

Cuándo comienza a aplicarse y cómo solicitar la ayuda

La medida ha sido aprobada recientemente, con una vigencia estimada a partir de enero de 2026. La gestión del complemento corresponderá al IMSERSO, quien revisará que se cumplan todos los requisitos antes de autorizar el pago.

Para solicitarlo, será necesario presentar la documentación que acredite la pensión no contributiva, el contrato de alquiler, y la situación de residencia habitual en vivienda alquilada, entre otros datos exigidos.

Qué impacto puede tener este complemento para los pensionistas vulnerables

Aunque 525 euros al año pueden parecer una cantidad modesta, para muchos pensionistas con ingresos mínimos puede marcar la diferencia, especialmente si gran parte de su pensión se destina al alquiler.

La ayuda está destinada a quienes reciben pensiones no contributivas y residen en régimen de alquiler.

En este contexto, la ayuda pretende aliviar la carga del alquiler y contribuir a que personas mayores o con discapacidad que viven con pensiones muy bajas puedan mantener su vivienda.

Sin embargo, algunos críticos apuntan a que la cuantía podría ser insuficiente ante los elevados precios del alquiler y advierten de la necesidad de otras políticas más amplias de vivienda y renta mínima.